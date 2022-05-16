НАТО после вступления Финляндии и Швеции станет сосредоточением террористов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Forbes приостанавливает выпуск бумажной версии журнала в России, заявил директор по развитию журнала Дмитрий Озман.

Почти 20 бесплатных пешеходных экскурсий проведут в Москве в июне.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

