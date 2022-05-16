Стоимость пшеницы в Европе превысила 438 евро за тонну

Стоимость пшеницы превысила 438 евро за тонну и достигла абсолютного рекорда на рынке Европы.

Франция расширит сотрудничество с Финляндией и Швецией в сфере обороны, сообщил Елисейский дворец.

А Болгария отказалась от российского газа, но не может ввести эмбарго на нефть, заявил премьер-министр страны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

