Центробанк ослабил валютные ограничения. Месячный лимит для переводов физических лиц за рубеж увеличили с 10 до 50 тысяч долларов. Отправить эту сумму могут российские резиденты, а также граждане из дружественных стран, если откроют счет в российском банке.

Кроме того иностранцы, которые работают в России по трудовым договорам, смогут переводить с российских счетов за рубеж сумму в размере своей зарплаты. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

