На фоне высоких цен на нефть рубль ускорил рост к доллару и евро. Официальный курс на 17 мая составил 63 рубля 44 копейки за доллар и 65 рублей 82 копейки за евро.

Между тем Bloomberg уже назвал российскую валюту лучшей мировой валютой 2022 года. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.