Власти Подмосковья поддержат сеть McDonald's под управлением партнеров из РФ

Власти Подмосковья обещают поддержать McDonald's, который в ближайшее время перейдет под управление российских партнеров. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Воробьев.

Ранее стало известно, что в середине июня сеть фастфудов снова откроется в России, однако уже под другим брендом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.