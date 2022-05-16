РЖД смогут использовать оборудование Siemens для обслуживания поездов

Российские железные дороги все-таки смогут использовать оборудование Siemens, несмотря на уход компании с российского рынка. Техника нужна для обслуживания и ремонта высокоскоростных поездов. И ее передачу российской стороне подтвердил суд.

О том, какие составы в России зависят от западных комплектующих и поможет ли решить проблему, возникшую в условиях санкций, параллельный импорт, – в эфире телеканала Москва 24.