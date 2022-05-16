McDonald's продолжит работу в России под новым брендом – СМИ

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's продолжит работу в России под новым брендом. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в компании.

По информации СМИ, несмотря на продажу активов, рабочие места сотрудников сохраняются. Там, где раньше работали рестораны американской корпорации, появится другая сеть. Предположительно, первое заведение откроется уже в июне. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.