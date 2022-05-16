ЦБ РФ установил курс доллара и евро на 17 мая

Банк России установил на 17 мая 2022 года официальный курс доллара на уровне 63,44 рубля, что на 33,54 копейки ниже предыдущего показателя.

Официальный курс евро повышен на 2,27 копейки – до 65,82 рубля. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

