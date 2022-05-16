Рестораны McDonald's откроют в РФ под новым брендом в середине июня – СМИ

Рестораны McDonald's откроют в России под новым брендом в середине июня. При этом рабочие места, большинство поставщиков, сеть ресторанов и меню обещают сохранить. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник в компании.

Там в свою очередь заявили, что намерены продать бизнес местному предпринимателю, который не сможет использовать прежнее название, логотип и меню. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.