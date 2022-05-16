McDonald’s заявил, что уходит с российского рынка и уже запустил процессы по продаже бизнеса. Об этом 16 мая сообщили в компании.

Продать российский сегмент хотят именно местному покупателю. Такая сделка приведет к запрету на использование названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России.

Между тем ТАСС со ссылкой на источник в компании пишет, что рестораны возобновят работу в России под новым брендом уже в середине июня. Также сохранят коллектив, сеть и само меню.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.