Сеть ресторанов McDonald's откроется вновь под другим брендом в июне

Рестораны McDonald’s могут открыться уже в июне под новым брендом, но со старым меню.

В Кремле обеспокоены вступлением Финляндии и Швеции в НАТО. Будет проведен анализ последствий. Об этом заявили пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Движение на 96-м километре внешней стороны МКАД почти остановилось из-за аварии. Три человека пострадали, сообщили очевидцы.