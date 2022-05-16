McDonald's объявил об уходе с российского рынка

McDonald's все-таки уходит с российского рынка и уже запустил процессы по продаже бизнеса. Об этом сообщили в компании. Продать российский сегмент хотят именно местному покупателю. Такая сделка приведет к запрету на использование названия, логотипа, брендинга и меню McDonald's, хотя компания сохранит свои товарные знаки в России, следует из пресс-релиза.

Между тем, ТАСС со ссылкой на источник в компании пишет, что рестораны возобновят работу в России под новым брендом уже в середине июня. Сохранят коллектив, сеть и само меню. Впрочем, и сейчас в РФ есть точки, которые работают, их несколько даже в Москве – это франшиза. Официально сеть приостановила деятельность в РФ с 14 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.