Рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару

Рубль продолжает укреплять свои позиции. Например, впервые с февраля курс доллара на Мосбирже опустился до 63 рублей. А агентство Bloomberg назвало рубль лучшей мировой валютой 2022 года.

При этом в столичных обменниках большого количество людей не наблюдается. По словам работников обменных пунктов, ажиотажа в данный момент нет.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.