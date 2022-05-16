В Еврокомиссии спрогнозировали уровень инфляции в РФ в 2022–2023 годах

Уровень инфляции в России в 2022 году составит более 20%, в 2023 году показатель сократится до 10% на фоне общей стабилизации экономики, говорится в весеннем экономическом прогнозе Европейской комиссии (ЕК).

По оценкам европейских аналитиков, в этом году объем российского ВВП снизится на 10,4%.

