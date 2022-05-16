Российские активы Renault переходят в государственную собственность

Российские активы группы Renault переходят в государственную собственность. 100% акций "Renault Россия" перейдут правительству Москвы, а 67,69% активов "АвтоВАЗа" – подведомственному Минпромторгу ФГУП "НАМИ".

Оставшиеся акции второй компании сохранит ГК "Ростех".

