Эксперт оценил закон о способности Минфина покупать акции банков за счет ФНБ

Российский Минфин теперь может покупать привилегированные акции банков за счет Фонда национального благосостояния. Проводить такие сделки министерству разрешено без согласия Антимонопольной службы и Центробанка.

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал принятие закона. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

