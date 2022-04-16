На российских прилавках скоро вновь появятся турецкие апельсины. Роспотребнадзор отменил ограничение на ввоз некоторых овощей и фруктов из Турции. Оно действовало несколько месяцев. Ведомство ввело его в конце прошлого года из-за пестицидов, которые нашли в апельсинах, винограде, гранатах и перце. Как показала последняя проверка, с фруктами и овощами все в порядке. Превышения опасных веществ нет.

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