Маркетолог оценил ситуацию со снижением цен на технику

Маркетолог Андрей Арно рассказал о снижении цен на продукты и бытовые товары.

"Прошедшая неделя ознаменовалась снижением цен. Цены стали снижаться практически на все товары, на все продукты питания, на всю на то, на чем цены выросли в первые несколько недель всей ситуации, с которой мы столкнулись тогда, когда это было ажиотажный [спрос]", – заявил специалист.

Тенденцию отметили и в Минпромторге. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.