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16 марта, 18:30

Экономика

Столичные фармкомпании привлекли более 90 млрд рублей

Столичные фармкомпании привлекли более 90 млрд рублей

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Москва становится одним из ведущих центров развития отечественной фармотрасли. Финансовую поддержку столичного правительства получили 19 компаний из сферы медицины и фармакологии, которые привлекли на проекты развития более 90 миллиардов рублей.

Благодаря поддержке заводы смогут приобрести около 300 единиц оборудования и организовать свыше 5 тысяч новых рабочих мест, заявил заммэра Максим Ликсутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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