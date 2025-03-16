Столичные фармкомпании привлекли более 90 млрд рублей

Москва становится одним из ведущих центров развития отечественной фармотрасли. Финансовую поддержку столичного правительства получили 19 компаний из сферы медицины и фармакологии, которые привлекли на проекты развития более 90 миллиардов рублей.

Благодаря поддержке заводы смогут приобрести около 300 единиц оборудования и организовать свыше 5 тысяч новых рабочих мест, заявил заммэра Максим Ликсутов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.