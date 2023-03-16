16 марта, 19:45Экономика
ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов
Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Так, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,5%, ставка по депозитам – до 3%, а ставка по маржинальным кредитам – до 3,75%.
Центробанк также изменил прогнозы по инфляции в еврозоне. Регулятор ожидает, что она еще долго будет оставаться слишком высокой. Как это отразится на банковской системе?
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