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16 марта, 19:45

Экономика

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов

ЕЦБ повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов

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Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил все три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов. Так, базовая процентная ставка по кредитам увеличена до 3,5%, ставка по депозитам – до 3%, а ставка по маржинальным кредитам – до 3,75%.

Центробанк также изменил прогнозы по инфляции в еврозоне. Регулятор ожидает, что она еще долго будет оставаться слишком высокой. Как это отразится на банковской системе?

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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