Эксперт оценил возможность роста цен на колбасы и сосиски

Минсельхоз РФ выступил против повышения цен на колбасы и сосиски. В министерстве не согласны с производителями, которые говорят о подорожании сырья. В ведомстве уверены, что свинина и мясо птицы подешевели.

Не увидели причин для повышения цен и в Минпромторге. Однако при этом некоторые переработчики считают, что закупочную стоимость колбас и сосисок нужно поднять на 10–15%.

Президент консалтинговой компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев оценил возможность роста цен на колбасы и сосиски. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.



