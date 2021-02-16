В России могут вырасти цены на колбасу и сосиски

Колбаса и сосиски в России могут подорожать. Переработчики мяса просят торговые сети повысить закупочные цены на 10–15%.

Производители заявляют, что дороже стало обходиться сырье – свинина и мясо птицы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.