Производители мясных изделий хотят поднять цены на колбасы и сосиски

Поднять планку заодно с производителями сахара решили и поставщики колбас и сосисок. Они попросили ретейлеров повысить закупочные цены на их продукцию, в результате чего стоимость может вырасти на 10%.

По словам переработчиков мяса, сырье, якобы, стало дороже. Однако в Минсельхозе оснований для повышения ставок не увидели, обращений от производителей они не получали. Более того, по данным ведомства, в начале года мясо, напротив, подешевело почти вдвое из-за перенасыщения рынка. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.