ФАС проверит соблюдение производителями требований к упаковке молока и яиц

Российских производителей молока и яиц заставят отчитаться о стоимости упаковки продукции. Специалисты Федеральной антимонопольной службы проверят данные о ценах на картон, пищевую фольгу, жиростойкую пищевую бумагу и то, как это влияет на конечную стоимость продукции в магазинах.

В ведомстве предупредили, что если найдут признаки нарушений антимонопольного законодательства, то незамедлительно примут все необходимые меры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.