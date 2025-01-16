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16 января, 07:45

Экономика

ФАС проверит соблюдение производителями требований к упаковке молока и яиц

ФАС проверит соблюдение производителями требований к упаковке молока и яиц

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Российских производителей молока и яиц заставят отчитаться о стоимости упаковки продукции. Специалисты Федеральной антимонопольной службы проверят данные о ценах на картон, пищевую фольгу, жиростойкую пищевую бумагу и то, как это влияет на конечную стоимость продукции в магазинах.

В ведомстве предупредили, что если найдут признаки нарушений антимонопольного законодательства, то незамедлительно примут все необходимые меры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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