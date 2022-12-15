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Экономика

Жидкости для вейпов начнут маркировать в России

Жидкости для вейпов начнут маркировать в России

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Жидкости для вейпов в России начнут маркировать, такое правило вступает в силу с 15 декабря. Оно распространяется и на жидкости для безникотиновых сигарет – как в картриджах, так и в капсулах.

Между тем в систему маркировки уже включены сигареты, папиросы, сигары и смеси для кальяна. К 2024 году в стране планируется создать единую систему маркировки, чтобы ликвидировать теневой оборот товаров. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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