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15 ноября, 20:00

Экономика

Новости часа: московское предприятие запустило производство электронных плат

Новости часа: московское предприятие запустило производство электронных плат

Новости часа: Москва и Петербург договорились сотрудничать в сфере электротранспорта

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московское предприятие запустило производство электронных плат вместо иностранных аналогов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Более 800 крыш жилых домов отремонтировали в Москве в этом году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

На Черноморском бульваре построят дом с подземной парковкой по программе реновации. Об этом заявили в Москомэкспертизе.

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