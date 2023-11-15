Новости часа: московское предприятие запустило производство электронных плат

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московское предприятие запустило производство электронных плат вместо иностранных аналогов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

Более 800 крыш жилых домов отремонтировали в Москве в этом году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

На Черноморском бульваре построят дом с подземной парковкой по программе реновации. Об этом заявили в Москомэкспертизе.