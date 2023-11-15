15 ноября, 20:00Экономика
Новости часа: московское предприятие запустило производство электронных плат
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Московское предприятие запустило производство электронных плат вместо иностранных аналогов. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
Более 800 крыш жилых домов отремонтировали в Москве в этом году. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.
На Черноморском бульваре построят дом с подземной парковкой по программе реновации. Об этом заявили в Москомэкспертизе.