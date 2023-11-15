В Минпромторге заявили, что деятельность маркетплейсов должна регулироваться в РФ

Маркетплейсы должно регулировать государство, считают в Минпромторге. В ведомстве отметили, что в настоящее время рынок с оборотом в несколько триллионов рублей практически не контролируется.

Определенные правила существуют только для федеральных сетей ретейла. При этом самостоятельно маркетплейсы не могут регулировать все процессы, заявили в Минпромторге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



