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15 ноября, 11:30

Экономика

В Минпромторге заявили, что деятельность маркетплейсов должна регулироваться в РФ

В Минпромторге заявили, что деятельность маркетплейсов должна регулироваться в РФ

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Маркетплейсы должно регулировать государство, считают в Минпромторге. В ведомстве отметили, что в настоящее время рынок с оборотом в несколько триллионов рублей практически не контролируется.

Определенные правила существуют только для федеральных сетей ретейла. При этом самостоятельно маркетплейсы не могут регулировать все процессы, заявили в Минпромторге. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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