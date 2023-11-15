Центробанк выпустил памятные серебряные монеты с московскими спортивными клубами

ЦБ РФ выпустил памятные серебряные монеты номиналом один рубль, посвященные командам ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив". Рельефные эмблемы спортивных клубов можно увидеть на обратной стороне монет.

Как отмечается на сайте Центробанка, столичные клубы воспитали многих чемпионов. В этом году ЦСКА и первому пролетарскому спортивному обществу "Динамо" исполнилось 100 лет.

Монеты выпущены в обращение 14 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.