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15 ноября, 07:15

Экономика

Центробанк выпустил памятные серебряные монеты с московскими спортивными клубами

Центробанк выпустил памятные серебряные монеты с московскими спортивными клубами

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ЦБ РФ выпустил памятные серебряные монеты номиналом один рубль, посвященные командам ЦСКА, "Динамо" и "Локомотив". Рельефные эмблемы спортивных клубов можно увидеть на обратной стороне монет.

Как отмечается на сайте Центробанка, столичные клубы воспитали многих чемпионов. В этом году ЦСКА и первому пролетарскому спортивному обществу "Динамо" исполнилось 100 лет.

Монеты выпущены в обращение 14 ноября. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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