Кабмин РФ утвердил процедуру самозапрета на выдачу кредитов с 1 марта 2025 года

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, предполагающее возможность устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. Закон вступит в силу 1 марта 2025 года.

Соответствующее заявление граждане смогут подать, воспользовавшись порталом "Госуслуги" или лично посетив МФЦ, следует из документа. При этом снять самозапрет можно будет, повторив эту процедуру. Сделать это россияне смогут неограниченное количество раз. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.