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15 октября, 23:30

Экономика

Московские предприниматели присоединяются к проекту "Сделано в Москве"

Московские предприниматели присоединяются к проекту "Сделано в Москве"

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Все больше столичных предпринимателей присоединяются к проекту "Сделано в Москве". На одноименном сайте можно найти более 200 брендов, которые создают разную продукцию в столице – от украшений и игрушек до предметов интерьера.

Всего в городе расположено более 3 тысяч предприятий, которые поставляют товары и за рубеж. Что интересного производят в столице, и можно ли заменить все зарубежные товары московскими? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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