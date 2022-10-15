Московские предприниматели присоединяются к проекту "Сделано в Москве"

Все больше столичных предпринимателей присоединяются к проекту "Сделано в Москве". На одноименном сайте можно найти более 200 брендов, которые создают разную продукцию в столице – от украшений и игрушек до предметов интерьера.

Всего в городе расположено более 3 тысяч предприятий, которые поставляют товары и за рубеж. Что интересного производят в столице, и можно ли заменить все зарубежные товары московскими? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.