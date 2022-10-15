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Экономика

В Европе отказываются от лишнего освещения магазинов

В Европе отказываются от лишнего освещения магазинов

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Энергетический кризис в Европе отразился и на модной индустрии. Магазины массово отказываются от излишнего освещения, которое раньше привлекало туда больше клиентов. Так, в Италии Valentino отключает свет в магазинах после 22 часов.

В Великобритании для жителей, которые не в состоянии оплачивать большой энергорасход, организуют пункты обогрева. Какие еще меры принимает Европа перед тревожной зимой? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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