Москвичам рассказали, как изменились цены на чай

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Ценные кадры". Каждую неделю для жителей столицы отслеживают, как меняется стоимость тех или иных продуктов в магазинах. В этот раз были проанализированы цены на черный чай в пакетиках марки "Гринфилд", упаковка 25 пакетиков.

В "Пятерочке" за 7 дней цена не менялась – 119,99 рубля. В "Перекрестке" по скидочной карте стоимость практически в 2 раза ниже – 69,9 рубля.

Дороже всего в "Азбуке Вкуса" – 126 рублей за упаковку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.