Курс доллара снизился до минимума с июля 2020 года

Курс доллара по отношению к рублю продолжает снижаться. В начале торгов на Московской бирже от потерял еще 3 копейки. К этой минуте американская валюта чуть отыгрались. За доллар сейчас дают 71,37 рубля. Таких значений не было с июля 2020 года.

Некоторые эксперты считают, что мировой рынок перенасыщен долларами и это является причиной высокой глобальной инфляции. Около 40% всех долларов, находящихся в обращении, были напечатаны США за последние два года. Стоимость евро по отношению к рублю тоже снижается. А вот цена на нефть продолжает расти. На неделе она обновила трехлетний рекорд. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.