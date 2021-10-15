Банки начали взимать комиссию за перевод денег сторонним кредитным организациям

Некоторые банки начали взимать комиссию за перевод денег с карты на карту сторонней кредитной организации. Однако на сайтах банков информации о запуске такого тарифа нет.

Согласно исследованиям, комиссия взималась с 4 из 5 кредитных карт. Она составила 2%, но не менее 90 рублей. Как сообщают СМИ, подобная политика может быть связана с тем, что ЦБ ужесточает контроль за денежными операциями.

Представители некоторых банков заявили, что это было пилотное тестирование тарифа на небольшом количестве пользователей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.