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15 сентября, 07:15

Экономика

Почти 1 тыс сделок зарегистрировали на первичном рынке апартаментов Москвы в августе

Почти 1 тыс сделок зарегистрировали на первичном рынке апартаментов Москвы в августе

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Москвичи скупают апартаменты. В августе на первичном рынке столицы зарегистрировано около тысячи таких сделок. Всего за один месяц спрос вырос почти вдвое.

Специалисты связывают это с внедрением новых ипотечных программ, а также с рассрочками и скидками от застройщиков. Если раньше спросом пользовались, в основном, апартаменты комфорт-класса, то в настоящее время покупатели все чаще выбирают бизнес-класс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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