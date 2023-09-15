Почти 1 тыс сделок зарегистрировали на первичном рынке апартаментов Москвы в августе

Москвичи скупают апартаменты. В августе на первичном рынке столицы зарегистрировано около тысячи таких сделок. Всего за один месяц спрос вырос почти вдвое.

Специалисты связывают это с внедрением новых ипотечных программ, а также с рассрочками и скидками от застройщиков. Если раньше спросом пользовались, в основном, апартаменты комфорт-класса, то в настоящее время покупатели все чаще выбирают бизнес-класс. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.