Спрос на противовирусные лекарства в России вырос в 1,5 раза

Спрос на противовирусные лекарства в России вырос в полтора раза. Сказались и сезон простуд, и новая волна ковида. В столичных аптеках – очереди. Особенно боятся те, кто уже тяжело болел. Теперь они стараются перестраховаться при первых же симптомах.

Как спрос отразился на ценах и не грозит ли дефицит медикаментов? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.