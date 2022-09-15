Samsung планирует вернуться на рынок РФ до конца года – СМИ

Южнокорейская компания Samsung планирует вернуться на российский рынок до конца года. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на близкий к корпорации источник. Эту же информацию подтвердили два собеседника в компании.

Речь идет о возобновлении поставок техники ритейлерам и перезапуске официального интернет-магазина. Например, на российском сайте уже есть обновленная линейка смартфонов. Как сообщил источник, южнокорейская компания может возобновить работу уже в следующем месяце.

Сам Samsung пока никак не комментируют информацию. О приостановке поставок своей продукции в Россию компания объявила в начале марта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.