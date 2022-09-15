Срок годности продуктов могут убрать с этикеток

Срок годности и данные о месте производства могут убрать со многих продуктов. Все для экономии чернил и бумаги, этикетки планируют уменьшить. С такими заголовками вышли многие СМИ.

Какие данные точно останутся на упаковках и за счет чего все-таки будут экономить? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.