В ФТС рассказали о наиболее часто ввозимых в РФ поддельных товарах

Параллельный импорт стал для мошенников еще одним каналом для поставок контрафакта из-за границы. Как сообщили в Федеральной таможенной службе, с мая по таким случаям возбудили 164 дела.

Под видом санкционных товаров в Россию пытаются провезти поддельные детские игрушки, одежду, обувь, парфюмерию и электронику.

Как на таможне вычисляют контрафакт? И где искать реальные бренды? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.