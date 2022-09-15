Samsung может вернуться в Россию до конца года – СМИ

В Россию может вернуться Samsung уже в октябре. О планах южнокорейской компании сообщают "Известия" со ссылкой на свои источники, близкие к корпорации.

Речь идет о возобновлении поставок техники ретейлерам, а также перезапуске официального интернет-магазина.

В марте Samsung приостановила прямые поставки в Россию. После этого продукция компании ввозилась с помощью механизма параллельного импорта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.