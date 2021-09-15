Цены на бензин в России снижаются вторую неделю подряд

Бензин дешевеет. Цены на топливо в России продолжают снижаться уже вторую неделю – это данные Росстата. Так, с 6 по 12 сентября средние потребительские цены на бензин по стране стали ниже на 5 копеек.

Больше всего он подешевел в Йошкар-Оле, меньше всего в Москве и Петербурге. Такую динамику наблюдают впервые с апреля прошлого года. В целом же с начала года стоимость бензина выросла на 6,3%. Сейчас литр 92-го стоит почти 46 рублей, 95-го – почти 50 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.