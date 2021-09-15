В Европе зафиксировали рост цен на газ. Тысяча кубометров газа стоит дороже 800 долларов, притом что абсолютный рекорд – 943 доллара.

Причиной считают нехватку альтернативных мощностей: угольной и ветровой генерации не хватает, чтобы обеспечить потребности европейских потребителей. Сжиженный газ производители предпочитают продавать в Азию, а запастись топливом в тот момент, когда цены позволяли это сделать, Европа не успела.

Теперь жителям старого света остается надеяться только на относительно теплую зиму, говорят эксперты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.