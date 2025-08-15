С 2026 года россияне не смогут взять больше одного займа в МФО

С 2026 года микрофинансовые организации (МФО) должны будут отказывать россиянам в новом займе, если у них уже есть непогашенный долг. Госдума предлагает такую меру, чтобы защитить потребителей от высокой долговой нагрузки.

При выдаче краткосрочного кредита заработает период охлаждения, который позволит дать клиенту время на раздумье. Кроме того, максимальный уровень переплаты будет снижен с нынешних 130% от суммы долга до 100%.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

