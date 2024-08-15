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15 августа, 09:45

Экономика

Российская платежная система "Мир" начнет функционировать в Иране в течение полугода

Российская платежная система "Мир" начнет функционировать в Иране в течение полугода

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В течении 6 месяцев в Иране должна заработать платежная система "Мир", сообщил посол Ирана в РФ Казем Джалали. В свою очередь, уже к концу августа на территории России начнет функционировать иранская система Shetab.

Работу над интеграцией платежных систем Москва и Тегеран завершили в начале июля. Недавно "Мир" частично заработал в Мьянме. Российскими картами также можно расплатиться в Азербайджане, Венесуэле, на Кубе и в некоторых других странах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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