Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 12% 15 августа

Во вторник, 15 августа, Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 12%. Известно, что рубль перешел к росту в ходе торгов на Мосбирже. Доллар опустился ниже 97 рублей, а европейская валюта оказалась ниже 106 рублей. Это следует из данных торгов.

Эксперты рассказали, как будет развиваться ситуация с курсами валют и инфляцией в РФ. Поможет ли решение ЦБ РФ поднять российскую валюту? И как оно отразится на благосостоянии россиян?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.