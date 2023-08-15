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15 августа, 22:30

Экономика

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 12% 15 августа

Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 12% 15 августа

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Во вторник, 15 августа, Центробанк РФ поднял ключевую ставку до 12%. Известно, что рубль перешел к росту в ходе торгов на Мосбирже. Доллар опустился ниже 97 рублей, а европейская валюта оказалась ниже 106 рублей. Это следует из данных торгов.

Эксперты рассказали, как будет развиваться ситуация с курсами валют и инфляцией в РФ. Поможет ли решение ЦБ РФ поднять российскую валюту? И как оно отразится на благосостоянии россиян?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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