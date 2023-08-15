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07:15

Экономика

Центробанк проведет внеплановое заседание по ключевой ставке 15 августа

Центробанк проведет внеплановое заседание по ключевой ставке 15 августа

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Курс доллара 14 августа превысил отметку 100 рублей. В связи с этим российский Центробанк решил 15 августа собирать совет директоров. Речь пойдет о ключевой ставке. Не исключено, что она будет увеличена.

Если это произойдет, то повысятся не только ставки по кредитам, но и проценты по банковским вкладам. Главное, что это должно затормозить падение курса российской валюты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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