Центробанк проведет внеплановое заседание по ключевой ставке 15 августа

Курс доллара 14 августа превысил отметку 100 рублей. В связи с этим российский Центробанк решил 15 августа собирать совет директоров. Речь пойдет о ключевой ставке. Не исключено, что она будет увеличена.

Если это произойдет, то повысятся не только ставки по кредитам, но и проценты по банковским вкладам. Главное, что это должно затормозить падение курса российской валюты.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.