Компания Henkel по итогам первого полугодия оценила уход из РФ и Белоруссии в 184 млн евро

Глава МИД Литвы признал, что аппетит ЕС в плане дополнительных санкций против РФ иссяк – интервью.

Компания Henkel по итогам первого полугодия оценила уход из РФ и Белоруссии в 184 миллиона евро – отчет.

Добыча нефти в крупнейших нефтегазовых районах США в сентябре вырастет на 1,6% – Минэнерго страны.

Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.