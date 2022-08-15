IKEA завершила финальную онлайн-распродажу в России

IKEA попрощалась с клиентами из России. Онлайн-распродажа шведского производителя закрылась в 8 вечера 15 августа.

Теперь в интернет-магазине недоступны корзина, список покупок и личный кабинет. Что будет с возвратом, обменом? И есть ли гарантия на товары? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.