Новости последнего часа: власти Москвы спрогнозировали сокращение экономики на 3–4%

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Власти Москвы прогнозируют умеренное сокращение экономики на 3–4% в 2022 году. Об этом рассказал заммэра Владимир Ефимов.

В МЧС Армении исключили возможность теракта на оптовом рынке "Сурмалу", где накануне был взрыв.

Препарат от коронавируса "Мир-19" может появиться на рынке уже в конце августа, заявили в ФМБА.