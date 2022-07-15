Новости последнего часа: ЦБ участвует в создании системы национальных индексов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. ЦБ участвует в создании системы национальных индексов, которые заменят зарубежные. Об этом сообщил регулятор.

Завод "ГАЗ" обратился в Роспатент для регистрации товарных знаков "Чайка" и "Волга-21". Об этом заявила пресс-служба компании.

На ВДНХ открылась выставка, посвященная пожарной технике и транспорту МЧС.